Россиянам рассказали, в каких случаях лень бывает смертельно опасным симптомом

20 августа 2025, 19:18

Терапевт Чернышова: Лень может указывать на наличие онкологии

Фото: iStock/lukas_zb

Дефицит железа и витамина Д, нарушение функции щитовидной железы, а также онкология могут быть причинами лени. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.





Если сил нет постоянно, то такое состояние может указывать на проблемы со здоровьем, отметила врач.





«Например, выраженная слабость и отсутствие желания заниматься чем-то бывают при анемии — когда в организме не хватает железа. Также подобное происходит при дефиците витамина Д. Кроме того, такое состояние часто сопровождается нарушением функции щитовидной железы, если ее гормонов производится недостаточно», — рассказала Чернышова «Москве 24».

