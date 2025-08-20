Россиянам рассказали, в каких случаях лень бывает смертельно опасным симптомом
Терапевт Чернышова: Лень может указывать на наличие онкологии
Дефицит железа и витамина Д, нарушение функции щитовидной железы, а также онкология могут быть причинами лени. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Если сил нет постоянно, то такое состояние может указывать на проблемы со здоровьем, отметила врач.
«Например, выраженная слабость и отсутствие желания заниматься чем-то бывают при анемии — когда в организме не хватает железа. Также подобное происходит при дефиците витамина Д. Кроме того, такое состояние часто сопровождается нарушением функции щитовидной железы, если ее гормонов производится недостаточно», — рассказала Чернышова «Москве 24».
Она добавила, что лень может указывать на проблемы с печенью или онкологию.
Врач призвала не называть себя лентяем, а обратиться к терапевту и сдать все необходимые анализы. При обнаружении проблем со здоровьем после лечения лень исчезнет и появится желание жить активно.
Кроме того, в виде лени может проявляться депрессивное состояние. В этом случае стоит обратиться к психотерапевту, заключила Чернышова.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может свидетельствовать о серьезных проблемах с сосудами.
«Шум или звон в ушах, не связанный с внешними источниками, называют тиннитусом. Этот симптом не является самостоятельным заболеванием, а сигнализирует о наличии других проблем, связанных с лор-органами. Обычно тиннитус проявляется как постоянный фоновый шум или звон в ушах», — пояснила Демьяновская.
Если же шум в ушах соответствует биению сердца, то это может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой, патологии локального кровообращения, а также изменения внутричерепного давления. Кроме того, причиной пульсирующего тиннитуса может стать атеросклероз сосудов головного мозга.
В случае пульсирующего шума в ушах Демьяновская порекомендовала обратиться к врачу.