Россиянам рассказали, чем опасен цифровой детокс

21 августа 2025, 12:46

Психиатр Федорович: цифровой детокс увеличивает дистанцию человека с миром

Фото: iStock/Tatiana Dyuvbanova

Психологи утверждают, что цифровой детокс необходим каждому человеку для сохранения собственной психики. Временный сознательный отказ от использования гаджетов и интернета на определённое время, по их мнению, помогает восстановить силы и энергию.





Психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что цифровой детокс зачастую приводит к сепарационной тревоге.





«Во время цифрового детокса человек испытывает отрыв от некого сообщества, информационного в том числе. А потом чувствует себя белой вороной», — сказал эксперт.

«Например, когда вдруг проседает сервер или интернет начинает себя вести некорректно, человек раздражается — это и есть та самая нарастающая сепарационная тревога, которая не позволяет человеку вести привычный образ жизни», — объяснил психиатр.

«Я как психиатр поддерживаю цифровой детокс, потому что нужно показать себе, что без этого можно жить. Я бы предложил каждому взять и хотя бы попробовать его», — заключил Федорович.