Россиянам рассказали, чем опасен цифровой детокс
Психиатр Федорович: цифровой детокс увеличивает дистанцию человека с миром
Психологи утверждают, что цифровой детокс необходим каждому человеку для сохранения собственной психики. Временный сознательный отказ от использования гаджетов и интернета на определённое время, по их мнению, помогает восстановить силы и энергию.
Психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что цифровой детокс зачастую приводит к сепарационной тревоге.
«Во время цифрового детокса человек испытывает отрыв от некого сообщества, информационного в том числе. А потом чувствует себя белой вороной», — сказал эксперт.
По его словам, цифровой детокс увеличивает дистанцию между человеком и внешней средой, цифрами и мониторами.
«Например, когда вдруг проседает сервер или интернет начинает себя вести некорректно, человек раздражается — это и есть та самая нарастающая сепарационная тревога, которая не позволяет человеку вести привычный образ жизни», — объяснил психиатр.
Он подчеркнул, что надо остановиться и задать себе вопрос: что я потеряю, если не посмотрю чат или канал?
«Я как психиатр поддерживаю цифровой детокс, потому что нужно показать себе, что без этого можно жить. Я бы предложил каждому взять и хотя бы попробовать его», — заключил Федорович.