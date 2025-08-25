Психолог назвала неожиданные последствия гнева
Психолог Коржаева: При частом гневе меняется гормональный баланс
Гнев запускает процессы, направленные на защиту или нападение, в этот момент мобилизуются все системы организма, а длительное пребывание в таком состоянии опасно, предупредила нейропсихолог Ирина Коржаева.
Выражать гнев лучше через физическую активность, разговор или творчество, посоветовала специалист.
«Когда мы злимся, активируется симпатическая нервная система, выбрасывая гормоны адреналин и норадреналин. Они повышают давление, учащают сердцебиение и усиливают мышечное напряжение. Если гнев не выражать, это может привести к хроническому стрессу, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям», — рассказала Коржаева в беседе с Life.ru.
Она добавила, что при гневе появляется мышечное напряжение, которое может обернуться усталостью и болью. Расслабиться можно с помощью дыхания или медитации.
Кроме того, гнев замедляет пищеварение, приводит к спазмам и вздутию живота, предуспредила эксперт. Также при частом и продолжительном гневе меняется гормональный баланс, который может повлиять на генетику человека. Тогда гневливость будет передаваться по наследству детям.
Коржаева посоветовала при гневе понять, что именно так сильно злит. Попробовать высказаться и решить ситуацию. Если это невозможно, то агрессию можно выплеснуть через спорт.