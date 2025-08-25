Психолог назвала неожиданные последствия гнева

25 августа 2025, 12:59

Психолог Коржаева: При частом гневе меняется гормональный баланс

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Гнев запускает процессы, направленные на защиту или нападение, в этот момент мобилизуются все системы организма, а длительное пребывание в таком состоянии опасно, предупредила нейропсихолог Ирина Коржаева.





Выражать гнев лучше через физическую активность, разговор или творчество, посоветовала специалист.





«Когда мы злимся, активируется симпатическая нервная система, выбрасывая гормоны адреналин и норадреналин. Они повышают давление, учащают сердцебиение и усиливают мышечное напряжение. Если гнев не выражать, это может привести к хроническому стрессу, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям», — рассказала Коржаева в беседе с Life.ru.