Психолог назвала действенный способ проживания эмоций

11 августа 2025, 12:38

Психолог Винокурова: эмоции можно проживать через творчество

Фото: istockphoto/champpixs

Зачастую проживать свои эмоции непросто. Специалисты утверждают, что это происходит по разным причинам.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что хорошей базой для проживания эмоций является творчество.





«Это хорошо помогает прожить эмоции, которые мы не можем выразить. В том числе помогает музыка и песни, звукотерапия расслабляет и физиологически, и психологически», — сказала она.

«Но если серьезные проблемы с отношениями или с семьей, то лучше всего подключить специалиста и не исключать социальную активность в общих группах», — заключила она.