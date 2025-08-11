Психолог назвала действенный способ проживания эмоций
Зачастую проживать свои эмоции непросто. Специалисты утверждают, что это происходит по разным причинам.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что хорошей базой для проживания эмоций является творчество.
«Это хорошо помогает прожить эмоции, которые мы не можем выразить. В том числе помогает музыка и песни, звукотерапия расслабляет и физиологически, и психологически», — сказала она.
По словам эксперта, музыка даст возможность очистить психику и мозг на некоторое время от переживаний, снизить уровень кортизола, повысить продуктивность, однако речь идет больше об инструментальном звуке.
«Но если серьезные проблемы с отношениями или с семьей, то лучше всего подключить специалиста и не исключать социальную активность в общих группах», — заключила она.