Сын рэпера Децла не слушает песни отца из-за душевной травмы после его смерти

08 августа 2025, 10:21

Антоний Толмацкий (Фото: Инстаграм*/juzeppe_junior)

20-летний сын рэпера Децла Антоний Толмацкий не слушает и не исполняет треки отца. Наследник артиста до сих пор не может оправиться от его трагической смерти. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Молодой человек учится на втором курсе МГУ на направлении «медиакоммуникации». Несмотря на музыкальные способности и внешнее сходство с родителем, он не выступает — на концерты и корпоративы его не приглашают.



По словам бабушки, внук пишет песни вместе с друзьями, вдохновляясь детскими воспоминаниями об отце. Однако профессионально заниматься творчеством пока не может, так как не работает и финансово зависит от семьи.

«Тем не менее она верит, что парня ждет великое будущее — журналистика или музыка, как он выберет сам», — говорится в публикации.