Рэпер Akon прибыл в Россию и проводит время в Сочи

Американский рэпер Akon прибыл в Россию и остановился в гостинице в Сочи
Akon (Фото: Instagram* / @akon)

Чтобы добраться до Сочи, Akon провел в пути 26 часов. Сначала он вылетел из Майами в Дубай, а затем направился в Краснодарский край.



Музыкант остановился в роскошном пятизвёздочном отеле с личным бассейном на крыше, номер которого обошёлся ему в миллион рублей, сообщает Mash.

Встречал звезду кубанский хор, рэпер остался доволен своим размещением на курорте.

Однако отдых у певца будет недолгим — уже завтра у него запланирован концерт в Сочи, а 9 августа он выступит в Москве. Напомним, что 2 августа в Москву прибыл другой американский рэпер — Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), который заселился в отель у Красной площади глубокой ночью и сразу же отправился развлекаться в ночной клуб.

