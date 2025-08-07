Рэпер Akon прибыл в Россию и проводит время в Сочи

07 августа 2025, 19:26

Американский рэпер Akon прибыл в Россию и остановился в гостинице в Сочи

Akon (Фото: Instagram* / @akon)

Чтобы добраться до Сочи, Akon провел в пути 26 часов. Сначала он вылетел из Майами в Дубай, а затем направился в Краснодарский край.