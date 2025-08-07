Рэпер Akon прибыл в Россию и проводит время в Сочи
Чтобы добраться до Сочи, Akon провел в пути 26 часов. Сначала он вылетел из Майами в Дубай, а затем направился в Краснодарский край.
Музыкант остановился в роскошном пятизвёздочном отеле с личным бассейном на крыше, номер которого обошёлся ему в миллион рублей, сообщает Mash.
Встречал звезду кубанский хор, рэпер остался доволен своим размещением на курорте.
Однако отдых у певца будет недолгим — уже завтра у него запланирован концерт в Сочи, а 9 августа он выступит в Москве. Напомним, что 2 августа в Москву прибыл другой американский рэпер — Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), который заселился в отель у Красной площади глубокой ночью и сразу же отправился развлекаться в ночной клуб.
