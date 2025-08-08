Продюсер Дворцов заявил о возможной популярности Леонтьева среди молодежи
Российский певец Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении своей музыкальной карьеры, планирует вернуться на сцену. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что артист собирается выступить на «Новой волне», организованной Игорем Крутым, с которым у него дружеские отношения.
По словам Дворцова, многие артисты готовы выступить на фестивале бесплатно, и Леонтьеву, вероятно, оплатят только перелет и проживание в гостинице.
Дворцов также прокомментировал популярность артистов с устаревшими хитами среди молодежи. Он подчеркнул в беседе с Общественной службой новостей, что хотя хайп вокруг таких исполнителей, как Буланова и Кадышева, наблюдается, Леонтьев не нуждается в этом, так как уже достиг всего. Однако он считает, что у Леонтьева есть шансы привлечь внимание молодежи так же, как его коллеги, которые переживают вторую волну популярности.
