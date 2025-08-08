Продюсер Дворцов заявил о возможной популярности Леонтьева среди молодежи

08 августа 2025, 14:56

Продюсер Дворцов предрек вернувшемуся Леонтьеву популярность среди зумеров

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Российский певец Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении своей музыкальной карьеры, планирует вернуться на сцену. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что артист собирается выступить на «Новой волне», организованной Игорем Крутым, с которым у него дружеские отношения.