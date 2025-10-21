Психолог прокомментировал визит Эррола Маска в Казань

21 октября 2025, 15:08

Психолог Гарифуллин: Россию могут начать посещать сыновья президента Трампа

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Отец американского предпринимателя Илона Маска прибыл в Казань и посетил IT-парк имени Рамеева. Новость прокомментировал обозреватель «Аргументы недели», доцент КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.





Во время визита Эррол Маск сообщил, что его сын также может в скором времени посетить Россию.

«Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — заявил он.