Психолог прокомментировал визит Эррола Маска в Казань
Психолог Гарифуллин: Россию могут начать посещать сыновья президента Трампа
Отец американского предпринимателя Илона Маска прибыл в Казань и посетил IT-парк имени Рамеева. Новость прокомментировал обозреватель «Аргументы недели», доцент КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.
Во время визита Эррол Маск сообщил, что его сын также может в скором времени посетить Россию.
«Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — заявил он.При этом, по данным СМИ, Илон Маск разорвал отношения с отцом из-за неоднократных обвинений того в насилии, напоминает издание argumenti.ru. Комментируя эту ситуацию, Гарифуллин провёл историческую параллель. Эксперт отметил, что если когда-то в России были времена «детей лейтенанта Шмидта», то сейчас, возможно, наступает эпоха «отцов Илона Маска».
Психолог также не исключил, что в будущем Россию могут начать посещать и сыновья президента Трампа. По мнению Гарифуллина, как сын, так и отец Маски являются яркими примерами незаурядных личностей-игроков, в связи с чем россиянам стоит проявлять осмотрительность и разборчивость.