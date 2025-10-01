Стало известно, что регулярный секс помогает в борьбе с депрессией
Сексолог Вилков: регулярный секс помогает бороться с депрессией
Осенью из-за смены погоды и короткого светового дня может появиться сезонное аффективное расстройство. Врач-психиатр, психолог, сексолог Алексей Вилков заявил, что регулярные занятия сексом с постоянным партнёром помогут справиться с хандрой.
По словам эксперта, сексуальная активность положительно влияет на настроение и повышает иммунитет за счёт выделяемых гормонов удовольствия.
«Эндорфины вызывают положительные эмоции и профилактируют развитие депрессивных и тревожных расстройств. Однако важно понимать, что регулярный секс может быть только методом профилактики наряду с другими общими рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни, по уменьшению стресса, а не как способ лечения клинической депрессии», — отметил Вилков в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он также добавил, что секс в качестве профилактики депрессии может сработать, если происходит несколько раз в неделю с одним и тем же партнёром.
Если же депрессия уже развилась, то у человека снижается либидо и потребность в интимной близости. В этом случае лучше обратиться к профильному специалисту, заключил Вилков.
