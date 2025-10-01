Стало известно, что регулярный секс помогает в борьбе с депрессией

01 октября 2025, 11:22

Сексолог Вилков: регулярный секс помогает бороться с депрессией

Фото: iStock/Denisfilm

Осенью из-за смены погоды и короткого светового дня может появиться сезонное аффективное расстройство. Врач-психиатр, психолог, сексолог Алексей Вилков заявил, что регулярные занятия сексом с постоянным партнёром помогут справиться с хандрой.





По словам эксперта, сексуальная активность положительно влияет на настроение и повышает иммунитет за счёт выделяемых гормонов удовольствия.





«Эндорфины вызывают положительные эмоции и профилактируют развитие депрессивных и тревожных расстройств. Однако важно понимать, что регулярный секс может быть только методом профилактики наряду с другими общими рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни, по уменьшению стресса, а не как способ лечения клинической депрессии», — отметил Вилков в разговоре с «Вечерней Москвой».

