Психолог предупредил о синдроме занятого родителя у ребёнка

01 октября 2025, 19:17

Психолог Бережной: работа и дела могут привести к синдрому занятого родителя

Фото: iStock/Solovyova

Многие дети испытывают синдром занятого родителя, чувствуя, что у взрослого на него нет времени. Об этом рассказал бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.





По его словам, родители много работают, занимаются домашними делами, встречаются с друзьями и продолжают учиться. В этих случаях дети часто испытывают ощущением, что взрослым «не до них».





«К наиболее распространенным причинам эмоциональной недоступности родителей относятся идеализация родительской роли, бессознательное повторение модели поведения собственных родителей, а также напряженные отношения со вторым родителем. Разумеется, возможны и другие причины», — рассказал Бережной в беседе с «Известиями».

«Следует отметить, что сейчас в некоторых школах учебный день начинается в разное время: в 08:00, 08:30, а также в 09:00. Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу», — сказал Снегуров.