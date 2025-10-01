Психолог предупредил о синдроме занятого родителя у ребёнка
Многие дети испытывают синдром занятого родителя, чувствуя, что у взрослого на него нет времени. Об этом рассказал бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.
По его словам, родители много работают, занимаются домашними делами, встречаются с друзьями и продолжают учиться. В этих случаях дети часто испытывают ощущением, что взрослым «не до них».
«К наиболее распространенным причинам эмоциональной недоступности родителей относятся идеализация родительской роли, бессознательное повторение модели поведения собственных родителей, а также напряженные отношения со вторым родителем. Разумеется, возможны и другие причины», — рассказал Бережной в беседе с «Известиями».
Он отметил, что дети отчаянно пытаются наладить контакт с родителями через истерики, капризы, плохое поведение и конфликты. Если родители реагируют поверхностно, то постепенно ребёнок учится молчать о своих переживаниях, понимая, что все его попытки обратить на себя внимание родителя безуспешны. В этот момент он испытывает боль, разочарование и обиду и перестаёт обращаться ко взрослым за помощью.
В поисках понимания ребёнок уходит в книги, мультики или соцсети, где можно чувствовать себя значимым и решить свои проблемы. А во взрослом возрасте такие дети испытывают спихологические проблемы.
По словам психолога, родителям важно общаться со своими детьми и договариваться о форме коммуникации.
Тем временем в Госдуму внесли законопроект, предлагающий перенести начало учебного дня на 09:00. В этой связи заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил «Москве 24», что перегрузка школьников никуда не денется при более позднем начале учёбы.
«Следует отметить, что сейчас в некоторых школах учебный день начинается в разное время: в 08:00, 08:30, а также в 09:00. Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу», — сказал Снегуров.
Он пояснил, что дети на занятиях зевают и выглядят измученными. Однако такое же состояние у них будет, если им давать спать до 10:00.
Учитель добавил, что многие родители приводят детей в школу намного раньше положенного, чтобы успеть добраться до работы. Кроме того, из-за более позднего начала уроков придётся сдвигать на вечер расписание кружков и дополнительных занятий.