Назван самый популярный напиток среди зумеров
Гендиректор сети кофеен «Здрасте» Амирян: Бабл-дринк популярен у зумеров
Бабл-дринк стал самым популярным напитком у зумеров. Об этом рассказал генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян.
Основной отличительной особенностью бабл-дринка является сочетание напитка и десерта в одном формате.
«Бабл-дринк стал продуктом поколения Z: яркий, необычный и созданный для самовыражения. Его отличительная черта заключается в текстуре и сочетании вкусов: жевательные шарики с разными начинками и контраст температур создают совершенно новое ощущение. Такой напиток можно не только выпить, но и съесть», — отметил Амирян в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, зумеры воспринимают бабл-дринк как старшее поколение — кофе.
В свою очередь врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT заявила, что самым вредным видом кофейного напитка является растворимый кофе «три в одном».
«Такой напиток содержит много сахара, способного привести к резкому скачку глюкозы в крови, а также гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки — ароматизаторы и другие синтетические соединения, способные вызвать аллергическую реакцию и оказать негативное влияние на микрофлору кишечника», — предупредила врач.
Также вредным является кофе с добавлением сиропов и взбитых сливок, например латте, макиато или моккачино. Эти напитки очень калорийны и могут содержать кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При частом употреблении он может привести к жировой болезни печени.
Третьим по вредности стал фраппучино и другие подобные напитки, которые подают в холодном виде. В них много сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей. В антирейтинг также входит растворимый кофе низкого качества.
Филёва порекомендовала выбирать отборные кофейные зёрна, минимизировать добавление сахара и сиропов и в целом не злоупотреблять этим напитком.