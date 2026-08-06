Психолог рассказала о детских сценариях, которые могут формировать зависимость от внимания

06 августа 2026, 14:15

Психолог объяснила, почему для артистов сцена становится не только призванием

Фото: Istock / Antonio Suarez

Выходя на сцену, многие артисты выглядят уверенными в себе людьми, которые легко общаются с залом и получают удовольствие от внимания поклонников. Однако за внешней харизмой, по мнению специалистов, иногда могут скрываться глубокие внутренние переживания и потребность постоянно доказывать собственную ценность.