Психолог рассказала о детских сценариях, которые могут формировать зависимость от внимания
Выходя на сцену, многие артисты выглядят уверенными в себе людьми, которые легко общаются с залом и получают удовольствие от внимания поклонников. Однако за внешней харизмой, по мнению специалистов, иногда могут скрываться глубокие внутренние переживания и потребность постоянно доказывать собственную ценность.
О том, почему некоторых людей так тянет к публичности и признанию, «Вечерней Москве» рассказала психолог Жанна Метель. По словам специалиста, причиной может быть не только талант и любовь к творчеству, но и детские психологические установки.
Она объяснила, что в некоторых семьях ребёнок может получать больше внимания только в определённых состояниях — когда он смешит окружающих, хорошо выступает, показывает выдающиеся результаты или становится центром внимания.
Так формируется так называемое условное принятие, когда человек постепенно начинает верить, что его ценят не просто за то, какой он есть, а только за успехи и способность впечатлять других.
По словам психолога, существует и другой сценарий: ребёнок с ранних лет может получить роль «семейного аниматора». Например, если в доме часто происходят конфликты, родители могут неосознанно привлекать ребёнка к тому, чтобы он разрядил напряжение, рассмешил всех или переключил внимание на себя.
Со временем такая модель поведения может закрепиться. Человек привыкает быть тем, кто развлекает окружающих, и уже во взрослом возрасте ищет подтверждение своей значимости через реакцию других людей.
Специалист подчеркнула, что подобные механизмы не означают, что за каждым успешным артистом обязательно стоит травматичный опыт. Многие выходят на сцену благодаря настоящему таланту, интересу к искусству и желанию самовыражаться.
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