«Случились чувства»: Ирина Пинчук ответила на критику из-за новых отношений после развода

29 июля 2026, 21:20

Ирина Пинчук объяснила, почему не стала долго оставаться одна после развода

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук отреагировала на критику подписчиков, которые посчитали, что после развода она слишком быстро начала новые отношения. Звезда соцсетей заявила, что не понимает, почему окружающие пытаются устанавливать для других людей определённые сроки, когда им можно снова строить личную жизнь.





Поводом для обсуждения стал новый роман Ирины с предпринимателем по имени Саламбек. После появления информации об их отношениях некоторые пользователи решили, что бывшая участница «Дома-2» слишком быстро нашла замену экс-супругу Араю Чобаняну.



Пинчук с такой формулировкой не согласилась и подчеркнула, что новые отношения появились не из желания заполнить пустоту после развода.





«Кто у нас тут устанавливает сроки? Быстро, долго? Для кого? Нужно пять лет сидеть в одиночестве, чтобы кто-то не осудил?» — возмутилась Ирина.

«У нас случились чувства», — заявила Пинчук, отметив, что считает неправильным ориентироваться на мнение окружающих в вопросах личного счастья.