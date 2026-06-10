Психолог назвала главную опасность любых зависимостей

10 июня 2026, 13:41

Психолог Кардиакос: главная проблема зависимости — симуляция

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Умеете ли вы отличать привычку от болезни? Миллионы людей уверены, что контролируют ситуацию: «Я могу бросить пить в любой момент», «Это просто удачная покупка», «Я завязал с наркотиками, но иногда балуюсь по праздникам». Самообман — это первый шаг к любой зависимости, будь то зависимость от бутылки, дозы, кассы магазина или игрового автомата. Общество привыкло делить пристрастия на «стыдные» и «гламурные», но результат один: потеря воли, денег и собственного «я».





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема зависимости — симуляция.





«С одной стороны, симуляторы корзины реально работают как регулятор тревоги. С другой — удерживают нас в виртуальной плоскости. Минус в том, что человек начинает жить в симуляции. Особенно если работает онлайн — вся жизнь в параллельном мире. Но молодежь с этим уже прекрасно справляется, а миллениалам труднее, им нужно много физического контакта», — сказала она.

«Заведите зумера в супермаркет: он знает, где чипсы лежат, а как взвесить что-то — может, даже не поймет. Все импульсивные покупки в той или иной степени снижают тревогу. Но часть из них — только акт снижения тревоги, не больше», — резюмировала психолог.