Психолог назвала неочевидные причины панических атак и способы их лечения

20 июня 2025, 11:50

Психолог Антонович: во время панической атаки нужно считать предметы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

По статистике 35,9 — 46% взрослых людей пережили как минимум одну паническую атаку за свою жизнь. С каждым днем таких людей становится все больше.





Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» рассказала, что панические атаки до сих пор не до конца изучены, и не всегда удается сразу сказать, откуда они появляются.





«Большинство показателей — это стресс, переутомление или какие-то закрытые внутренние эмоции, чувства, которые рациональный человек не может высвободить», — объяснила эксперт.

«Недосып со стрессом вызывает странные ощущения. Люди говорят, будто идет непонятный внутренний спазм у души, и накрывает тревога», — отметила она.