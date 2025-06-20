Психолог назвала неочевидные причины панических атак и способы их лечения
Психолог Антонович: во время панической атаки нужно считать предметы
По статистике 35,9 — 46% взрослых людей пережили как минимум одну паническую атаку за свою жизнь. С каждым днем таких людей становится все больше.
Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» рассказала, что панические атаки до сих пор не до конца изучены, и не всегда удается сразу сказать, откуда они появляются.
«Большинство показателей — это стресс, переутомление или какие-то закрытые внутренние эмоции, чувства, которые рациональный человек не может высвободить», — объяснила эксперт.
Также причиной панических атак, по словам психолога, может быть постоянный недосып или генетическая предрасположенность.
«Недосып со стрессом вызывает странные ощущения. Люди говорят, будто идет непонятный внутренний спазм у души, и накрывает тревога», — отметила она.
Лидия Антонович посоветовала в такой ситуации дышать носом, выдыхать ртом, считать какие-нибудь предметы. Также можно поставить ноги на пол и попытаться их полностью почувствовать, то есть заземлиться, вернуть в себя в реальность, заключила специалист.