Психиатр дал советы, как максимально быстро погасить чувство паники

18 июня 2025, 15:28

Психиатр Каторгин: Развитие мозга и спорт помогают справляться с паникой

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Развитие мозга, занятия спортом и социализация помогают эффективно бороться с чувством паники. Об этом рассказал психиатр высшей категории Владимир Каторгин.





Специалист пояснил, что паника является острым стрессом для организма, но в моменте она не несет опасности. А вот хроническая тревога истощает нервную систему и может привести к депрессии.





«Тревога проявляется у всех по-разному: кто-то отказывается от еды или переедает, другие не могут уснуть, а некоторые испытывают суицидальные мысли», — отметил Каторгин в беседе с «Москвой 24».

«Паническую атаку и правда часто путают с острыми сердечно-сосудистыми состояниями, и это вполне объяснимо: симптомы во многом схожи — учащенное сердцебиение, потливость, нехватка воздуха, дрожь, ощущение надвигающейся катастрофы», — пояснила врач.