Психиатр дал советы, как максимально быстро погасить чувство паники
Психиатр Каторгин: Развитие мозга и спорт помогают справляться с паникой
Развитие мозга, занятия спортом и социализация помогают эффективно бороться с чувством паники. Об этом рассказал психиатр высшей категории Владимир Каторгин.
Специалист пояснил, что паника является острым стрессом для организма, но в моменте она не несет опасности. А вот хроническая тревога истощает нервную систему и может привести к депрессии.
«Тревога проявляется у всех по-разному: кто-то отказывается от еды или переедает, другие не могут уснуть, а некоторые испытывают суицидальные мысли», — отметил Каторгин в беседе с «Москвой 24».
Справиться с паникой можно с помощью развития мозга. Для этого необходимо читать книги, смотреть познавательное кино, изучать новое и общаться с умными людьми. Занятия спортом также помогают адаптироваться к тревожным состояниям, добавил эксперт.
В свою очередь член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета, директор Клиники психиатрии им. С.С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета профессор Марина Кинкулькина рассказала «Известиям», что симптомы первой панической атаки похожи на сердечный приступ.
«Паническую атаку и правда часто путают с острыми сердечно-сосудистыми состояниями, и это вполне объяснимо: симптомы во многом схожи — учащенное сердцебиение, потливость, нехватка воздуха, дрожь, ощущение надвигающейся катастрофы», — пояснила врач.
По ее словам, в этом случае обязательно надо обращаться к врачу, чтобы исключить физические причины.