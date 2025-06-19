Стало известно, сколько дней отпуска нужно для полноценного отдыха

Психолог Сурина: для полноценного отдыха необходимо три недели отпуска
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Для полноценного отдыха необходимо брать не менее трех недель отпуска. Об этом рассказала психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.



«Это связано с тем, что у большинства продолжаются "дерганья" к телефону и расслабление не чувствуется. На второй неделе отпуска мозг только начинает отдыхать. А на третьей наступает полное расслабление тела», — пояснила Сурина «Москве 24».

Она посоветовала в первые дни отпуска отлежаться дома или на пляже и только после этого заняться активным отдыхом.

В свою очередь финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева сообщила в беседе с «Известиями», что при планировании бюджета в отпуске важно продумать стратегию питания.

«Многие туристы сталкиваются с тем, что значительная часть бюджета уходит на еду и напитки. При этом сэкономить без ущерба для комфорта вполне реально — достаточно заранее продумать стратегию питания», — отметила Матвеева.

По ее словам, не обязательно посещать ежедневно рестораны, а часть еды готовить самостоятельно, также продукты стоит покупать в супермаркетах, а не местах, где много туристов, поскольку там всегда дороже.

Матвеева добавила, что разумное планирование бюджета на отдыхе вовсе не означает жесткую экономию. Однако это поможет насладиться отпуском, а по возвращении домой не испытывать нехватки денег.
Элина Позднякова

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