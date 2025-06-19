Стало известно, сколько дней отпуска нужно для полноценного отдыха
Психолог Сурина: для полноценного отдыха необходимо три недели отпуска
Для полноценного отдыха необходимо брать не менее трех недель отпуска. Об этом рассказала психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.
«Это связано с тем, что у большинства продолжаются "дерганья" к телефону и расслабление не чувствуется. На второй неделе отпуска мозг только начинает отдыхать. А на третьей наступает полное расслабление тела», — пояснила Сурина «Москве 24».
Она посоветовала в первые дни отпуска отлежаться дома или на пляже и только после этого заняться активным отдыхом.
В свою очередь финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева сообщила в беседе с «Известиями», что при планировании бюджета в отпуске важно продумать стратегию питания.
«Многие туристы сталкиваются с тем, что значительная часть бюджета уходит на еду и напитки. При этом сэкономить без ущерба для комфорта вполне реально — достаточно заранее продумать стратегию питания», — отметила Матвеева.
По ее словам, не обязательно посещать ежедневно рестораны, а часть еды готовить самостоятельно, также продукты стоит покупать в супермаркетах, а не местах, где много туристов, поскольку там всегда дороже.
Матвеева добавила, что разумное планирование бюджета на отдыхе вовсе не означает жесткую экономию. Однако это поможет насладиться отпуском, а по возвращении домой не испытывать нехватки денег.