Россиянам рассказали о неочевидном способе работы с психикой

19 июня 2025, 13:49

Сказкотерапевт Кочетков: сказочные сценарии раскрывают непрожитые эмоции

Фото: iStock/NiseriN

Психологические терапии в современном пространстве являются частью жизни людей, потому как тревога в мире растет. Люди прибегают к различным специалистам и методам их работы, чтобы познать самих себя и обрести внутреннее спокойствие.





Аналитический психолог, групп-аналитик, сказкотерапевт Всеволод Кочетков в беседе с «Радио 1» заявил, что сказки применяются в терапии как со взрослыми, так и с детьми.





«Метод сказкотерапии заключается в том, чтобы через мифологическое пространство прийти к своей глубине и внутренней жизни, это также клинический процесс исцеления психических заболеваний», — сказал он.

«Он понимает, какие чувства испытывает, что с ним происходит на внутреннем уровне. Все зашито в пространстве коллективной души или коллективной психики, где эти архетипические сценарии всегда существовали, существуют и будут существовать. Индивидуальные сложные ситуации имеют связь с членами семьи, обстоятельствами, но с точки зрения формы — это общий коллективный контекст», — пояснил сказкотерапевт.

рефлексия — способность разворачивать внимание вовнутрь или возноситься над ситуацией, для того чтобы попытаться понять, что происходит в контексте. Необходимо анализировать и обдумывать перспективу событий.

— способность разворачивать внимание вовнутрь или возноситься над ситуацией, для того чтобы попытаться понять, что происходит в контексте. Необходимо анализировать и обдумывать перспективу событий. возможность переходить с логического мышления на символическое или образное: это дает возможность отправиться в путешествие по миру души или психики.

«Вся жизнь происходит в нашем сознании, и большую ее часть мы проводим в соответствии со своим внутренним содержанием. Сказки помогают открыть пространство в сложных условиях, обстоятельствах, суровой материальности», — подчеркнул он.