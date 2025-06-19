Россиянам рассказали о неочевидном способе работы с психикой

Сказкотерапевт Кочетков: сказочные сценарии раскрывают непрожитые эмоции
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Психологические терапии в современном пространстве являются частью жизни людей, потому как тревога в мире растет. Люди прибегают к различным специалистам и методам их работы, чтобы познать самих себя и обрести внутреннее спокойствие.



Аналитический психолог, групп-аналитик, сказкотерапевт Всеволод Кочетков в беседе с «Радио 1» заявил, что сказки применяются в терапии как со взрослыми, так и с детьми.

«Метод сказкотерапии заключается в том, чтобы через мифологическое пространство прийти к своей глубине и внутренней жизни, это также клинический процесс исцеления психических заболеваний», — сказал он.

Эксперт объяснил, что при таком подходе в основу берется сценарий сказки, который, как архетипическая структура, ложится или соединяется со сценарием, в который попал человек.

«Он понимает, какие чувства испытывает, что с ним происходит на внутреннем уровне. Все зашито в пространстве коллективной души или коллективной психики, где эти архетипические сценарии всегда существовали, существуют и будут существовать. Индивидуальные сложные ситуации имеют связь с членами семьи, обстоятельствами, но с точки зрения формы — это общий коллективный контекст», — пояснил сказкотерапевт.

Кочетков добавил, что в работе со сказками особенно важны два навыка:

  • рефлексия — способность разворачивать внимание вовнутрь или возноситься над ситуацией, для того чтобы попытаться понять, что происходит в контексте. Необходимо анализировать и обдумывать перспективу событий.
  • возможность переходить с логического мышления на символическое или образное: это дает возможность отправиться в путешествие по миру души или психики.

«Вся жизнь происходит в нашем сознании, и большую ее часть мы проводим в соответствии со своим внутренним содержанием. Сказки помогают открыть пространство в сложных условиях, обстоятельствах, суровой материальности», — подчеркнул он.

Сказки в случае терапии являются инструментом, которые подсвечивают непрожитые или запертые эмоции. На внутреннем уровне происходят изменения, однако проявление их во внешнем мире зависит от проживания терапевтического процесса, заключил сказкотерапевт.
Анастасия Панченко

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