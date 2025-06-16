Психолог назвала неожиданные свойства поцелуев и объятий

16 июня 2025, 13:39

Психолог Сальникова: поцелуи и объятия способствуют профилактике инсультов

Фото: iStock/teksomolika

Зарубежные ученые вынесли вердикт: одиночество бьёт не только по настроению, но и по здоровью. Анализ более 42 тысяч человек показал, что у одиноких людей в крови скапливаются вредные белки, повышающие риск инсульта, диабета и проблем с сердцем.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что некоторые моторные факторы (поцелуи, объятия), проявляющиеся в паре с другим человеком развивают физиологическую сферу человека.





«Поцелуй задействует около 40 и больше нервных окончаний, которые положительно влияют на нервную систему, тем самым физиологически способствуют профилактике инсультов и сосудистых заболеваний. То же самое дело обстоит с объятиями», — сказал она.

«Не зря говорят, что надо заниматься спортом, и тогда на гормональном уровне уровень эмоционального состояния будет выше и лучше. Поцелуи, объятия, прикосновения воздействуют на нас тактильно, то есть на кожу, развивая тем самым всю моторную сферу. Это все это очень хорошая база, которая в дальнейшем хорошо сказывается не только на физической сфере, но еще и на эмоциональной, выступая неким базисом нашей психической сферы», — объяснила Сальникова.