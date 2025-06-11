Психолог рассказала, каким должен быть отдых для хорошего восстановления организма

11 июня 2025, 13:16

Психолог Лосева: отдых для качественного восстановления должен быть ранзным

Фото: iStock/Solovyova

Лето — это сезон отдыха и отпусков, что является важным составляющим эмоционального здоровья человека. Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что отпуск для качественного отдыха должен быть разным.









«У нас есть разные виды отдыха: период восстановления (ничего не делаем), период активности и ярких впечатлений. Нужно создать разнообразие, потому что монотонность приводит к эмоциональному выгоранию», — объяснила психолог.

«Здесь у каждого свои потребности, и каждый отдых понимает по-разному. Поэтому здесь важно знать про себя, что конкретно вам поможет восстановиться. Следует начинать за собой наблюдать буквально с основной школы — понимать как вам хорошо, а как плохо», — сказала Лосева.