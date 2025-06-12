Психолог ответила, в каком возрасте нужно съезжать от родителей

12 июня 2025, 16:35

Психолог Кольцова порекомендовала съезжать от родителей в 21 год

Фото: istockphoto/Ekaterina79

В идеале молодым людям следует съезжать от родителей в 21 год, заявила в беседе с «Москвой 24» психолог Екатерина Кольцова. По словам специалиста, пока человек проживает с родителями, на первый план он ставит родительское мнение, позволяя им решать за себя.





