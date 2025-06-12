Психолог ответила, в каком возрасте нужно съезжать от родителей
Психолог Кольцова порекомендовала съезжать от родителей в 21 год
В идеале молодым людям следует съезжать от родителей в 21 год, заявила в беседе с «Москвой 24» психолог Екатерина Кольцова. По словам специалиста, пока человек проживает с родителями, на первый план он ставит родительское мнение, позволяя им решать за себя.
«В идеале сепарироваться следует уже в 21 год. Именно в этом возрасте у человека окончательно «созревает» психика и формируются центры мышления и принятия решений в мозге», — прокомментировала Кольцова.Психолог добавила, что независимость от родителей проявляется в самостоятельном заработке и отсутствии нужды советоваться с ними по всем вопросам. Кольцова резюмировала, что жить с родственниками будучи взрослым может быть комфортно, но такой ход событий вредит всем жизненным сферам.