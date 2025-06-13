Озвучены фразы, привлекающие мошенников на сайтах знакомств
Эксперт Силаев: мошенники реагируют на фразы, выбирая жертв на сайте знакомств
Мошенники зачастую реагируют на определённые фразы, выбирая себе жертв на сайтах знакомств. Об этом россиян предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА – Российского технологического университета Юрий Силаев.
Прежде всего, в группе риска находятся люди, переживающие кризис и находящиеся в поиске поддержки и внимания. Ими чаще всего становятся россияне старше 35 лет, у которых давно не было отношений. Особенно мошенников в таких случаях привлекают фразы вроде «верю в искренность» или «устал(а) от одиночества».
«Но даже молодые пользователи могут попасться, если злоумышленник играет на их интересах. Например, мужчинам 25–35 лет часто подсылают «девушек», говорящих о криптовалютах и «выгодных инвестициях», – отметил Силаев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».Также эксперт предупредил, что в переписке мошенники используют сильные психологические приёмы, чтобы вызвать доверие и расположить к себе. В частности, они могут использовать фразы: «ты так не похож(а) на других» или «я никогда так не чувствовал(а)».
Следует внимательно следить за скоростью развития отношений. Если новый знакомый говорит о сильных чувствах и строит совместные планы на будущее уже через несколько сообщений, это повод насторожиться, отметил специалист.
Эксперт также назвал способы проверки собеседника.
«Поиск по фотографии через поисковые инструменты поможет выявить стоковые изображения или украденные фото. Видеозвонок – надёжный способ проверить реальность собеседника: мошенники обычно его избегают. Если в анкете указан аккаунт социальной сети с пятью подписчиками и без личных фото – это явный фейк», – резюмировал Силаев.