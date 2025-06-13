Озвучены фразы, привлекающие мошенников на сайтах знакомств

13 июня 2025, 14:11

Эксперт Силаев: мошенники реагируют на фразы, выбирая жертв на сайте знакомств

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Мошенники зачастую реагируют на определённые фразы, выбирая себе жертв на сайтах знакомств. Об этом россиян предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА – Российского технологического университета Юрий Силаев.





Прежде всего, в группе риска находятся люди, переживающие кризис и находящиеся в поиске поддержки и внимания. Ими чаще всего становятся россияне старше 35 лет, у которых давно не было отношений. Особенно мошенников в таких случаях привлекают фразы вроде «верю в искренность» или «устал(а) от одиночества».





«Но даже молодые пользователи могут попасться, если злоумышленник играет на их интересах. Например, мужчинам 25–35 лет часто подсылают «девушек», говорящих о криптовалютах и «выгодных инвестициях», – отметил Силаев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«Поиск по фотографии через поисковые инструменты поможет выявить стоковые изображения или украденные фото. Видеозвонок – надёжный способ проверить реальность собеседника: мошенники обычно его избегают. Если в анкете указан аккаунт социальной сети с пятью подписчиками и без личных фото – это явный фейк», – резюмировал Силаев.