Психолог назвала неожиданную причину тревоги россиян

09 июня 2025, 11:50

Психолог Тур: зарабатывание денег вызывает тревогу у людей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Почти треть россиян считает, что уровень счастья напрямую зависит от денег. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования. Отвечая на вопрос о взаимосвязи дохода и радости в жизни, почти половина опрошенных выбрали вариант «частично, но не всегда». 27% респондентов уверены, что уровень счастья напрямую зависит от количества денег, а 19% опрошенных так не считают, а еще 5% не смогли дать однозначный ответ.







Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что взаимосвязь денег и счастья имеет место быть и перерастает в тревогу.





«Денежная сфера — это полноценная сфера жизни. Зарабатывание денег, карьерный рост напрямую связаны с выживанием, стрессом, выгоранием и с теми нервными перегрузками, которые мы испытываем каждый день. Как только человек становится взрослым, он должен зарабатывать деньги, и деньги становятся как бы валютой жизни», — пояснила она.

«Деньги — это отчасти счастье, потому что это может быть отдых, отпуск, покупка, например, долгожданного автомобиля или постройка дома для всей семьи. Это тоже элементы счастья, которые мы можем обрести благодаря финансовому уровню. Но сам процесс повышения этого уровня — сильный стресс», — объяснила психолог.

«Очень важно маленькие частички нашей настоящей жизни подмечать, потому что счастье также — это семья, пребывание в моменте, закатное солнышко», — заключила Тур.