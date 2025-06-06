Психолог рассказал о причинах эмоционального выгорания и способах борьбы с ним

06 июня 2025, 18:36

Психолог Лосева: из-за эмоционального выгорания возникают конфликты с близкими

Фото: iStock/BrianAJackson

Эмоциональное состояние играет ключевую роль в жизни человека, и важно чтобы оно было здоровым. Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что эмоциональное выгорание — это официальная болезнь, внесенная в Международный классификатор.











«Само выгорание складывается из эмоционального истощения, обезличивания человека и какое-то умаление достоинств и личных достижений», — сказала эксперт.

«Снижение работоспособности, ошибки, нежелание работать — это все накапливается и выливается в выгорание. Дальше происходит притупление эмоций, то есть появляется сильное эмоциональное пренебрежение: нет радости, злости, складывается апатичное состояние», — поделилась Лосева.

«У нас появляется неадекватная, сильная реакция на стресс, на окружающих людей. Какая-то ерунда может послужить пределом для срыва. Поэтому нужно пройти диагностические методики, кому-то, например, достаточно выспаться и наладить режим, побывать в отпуске. А некоторым нужна работа со специалистами», — отметила Лосева.