Психолог перечислила профессии людей, склонных к выгоранию

05 июня 2025, 16:27

Психолог Лосева: склонны к выгоранию люди социальных профессий

Фото: iStock/AntonioGuillem

В России сотрудникам могут разрешить брать дополнительный отпуск из-за выгорания. С таким предложением выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что игнорирование эмоционального выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и в результате вылиться в психиатрическое расстройство.





Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в случае с выгоранием главную роль играет профилактика.





«Предупредить гораздо проще, чем потом лечить и выходить из этого состояния. Ответственный работодатель предпринимает какие-то меры для того, чтобы у сотрудников профилактировать такие состояния, но все-таки конечная ответственность лежит на самом человеке», — сказала она.

«Эмоциональное выгорание возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение, которое чаще всего у нас при работе с людьми. Поэтому и подвержены в первую очередь врачи, педагоги, психологи, социальные работники», — объяснила Лосева.

«Если мы чувствует, но ничего не предпринимаем, а продолжаем выжимать из себя остатки сил, то это все может перейти в непосредственное выгорание», — предостерегла психолог.