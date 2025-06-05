Психолог перечислила профессии людей, склонных к выгоранию
Психолог Лосева: склонны к выгоранию люди социальных профессий
В России сотрудникам могут разрешить брать дополнительный отпуск из-за выгорания. С таким предложением выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что игнорирование эмоционального выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и в результате вылиться в психиатрическое расстройство.
Практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в случае с выгоранием главную роль играет профилактика.
«Предупредить гораздо проще, чем потом лечить и выходить из этого состояния. Ответственный работодатель предпринимает какие-то меры для того, чтобы у сотрудников профилактировать такие состояния, но все-таки конечная ответственность лежит на самом человеке», — сказала она.
По словам эксперта, чтобы не допустить состояния выгорания, нужно следить за собой: регулярный спорт, отпуск, изменение среды, режим сна, отдых, питание — это поможет предотвратить эмоциональное заболевание.
«Эмоциональное выгорание возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение, которое чаще всего у нас при работе с людьми. Поэтому и подвержены в первую очередь врачи, педагоги, психологи, социальные работники», — объяснила Лосева.
Она добавила, что нужно, в первую очередь, наблюдать за собой: не снизилась ли работоспособность, не сложно организоваться и сосредотачиваться, не появилась ли усталость.
«Если мы чувствует, но ничего не предпринимаем, а продолжаем выжимать из себя остатки сил, то это все может перейти в непосредственное выгорание», — предостерегла психолог.