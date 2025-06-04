Психолог прокомментировала предложение Собчак о запрете жениться мужчинам до 30 лет

04 июня 2025, 18:55

Психолог Сальникова: мужчины после 30 не всегда хотят вступать в брак

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Ксения Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак. Однако некоторые не согласны с умозаключением телеведущей, а многие даже возмущены.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что уровень инфантилизма у людей до 30 лет выше, чем это было 20 лет назад.





«Люди в 17-18 лет еще 20 лет назад были уже полноценно взрослыми и готовыми самостоятельно отвечать за свои поступки, а сейчас это еще дети. Нет никаких исследований, подтверждающих то, что мужчины после 30 лет готовы вступать в брак более осознанно, лучше, качественнее. Это зависит от ценностей в семье, в обществе, где они растут. И сейчас, несмотря на уровень инфантилизма у молодежи, ценности все-таки именно семейные, глубокие. Они не про то, чтобы взять совместную ипотеку и как-то жить дальше, а про духовное совместное развитие», — объяснила психолог.

«Но это совершенно не связано со вступлением в брак. То есть оставить после себя потомство — это базовая инстинктивная потребность мужчин, которая не связывается с тем, что для этого обязательно нужно жениться или иметь семью. У женщин примерно в возрасте 25 лет возникает активный материнский инстинкт. Это заложено биологически, но у всех протекает индивидуально», — отметила психолог.

«Если мужчинам запретить жениться до 30 и заводить семью, то, возможно, мы столкнемся с тем, что после 35 лет они буду счастливы и без этого всего», — завершила Сальникова.