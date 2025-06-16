Психолог назвала основную проблему мужчин и путь ее решения

16 июня 2025, 18:28

Психолог Винокурова: мужчинам нужно помогать проявлять эмоции с помощью комфорта

Фото: iStock/kieferpix

Несмотря на то, что в современном мире меняются тенденции, некоторые мужчины по-прежнему отрицают проявление эмоций, говоря, что это женская участь.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что основная проблема мужчин в отношении эмоций — стереотипы, воспитанные семьей.





«Когда человек всю жизнь слышал от своих близких, что, если плачешь, значит, недостаточно хороший мужчина, то в 30, 40, 50 лет это невозможно выбросить из головы. В организме нет ни внутренних разрешений, ни социальных способов адекватного выражения эмоций, ни понимания, в каком месте можно это сделать. Человек будет убеждать себя, что ничего не чувствует. И он, правда, может не чувствовать, потому что за десятки лет тренировок он сильно диссоциировал свое поведение от внутренних реакций организма», — объяснила психолог.

«Нужно начинать с организации безопасного пространства и показывать свое расположение, свое разрешение к произведению эмоций через действия. Люди в таком типе личности зачастую хотят одни прожить свои эмоции. И если вы начнете его обнимать, пытаться поговорить по душам, то это не даст необходимого ресурса. Также, когда вы знаете, что произошло, то лучше не пытаться поговорить, а помочь действиями», — посоветовала Винокурова.

«Если вы будете делать так регулярно, то рано или поздно человеку будет проще проявлять свои эмоции, он будет испытывать доверие и понимать, что вы не нарушаете его границы», — заключила специалист.