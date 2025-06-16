Психолог рассказала, чем опасно для мужчин сдерживать свои слезы

16 июня 2025, 17:37

Психолог Винокурова: мужчины, сдерживая свои эмоции, калечат гормональный фон

Фото: iStock/shironosov

Как известно многим, мужчины в России плачут редко. По данным исследований, 27% из них не плакали более 10 лет, еще 19% делали это в течение десятилетия. Мужчины проявляют большую сдержанность в ответ на физическую боль. 51% назвали слезы маловероятными, еще 30% совсем невозможными. Лишь 4% мужчин признались, что могут заплакать.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что тенденции меняются с приходом осознанного родительства и понимания о том, как работает наша физиология в связке с психикой.





«Должен ли вообще человек плакать? — да, потому что мужчина, как и женщина, это человек, в его организме есть определенные процессы, которые влияют на становление эмоций. Здесь, наверное, сначала стоит зайти в тему воспитания, и именно в этой части кроется внутренний конфликт и жесткий гендерный стереотип о том, что мужчине запрещено эмоции проявлять», — объяснила психолог.

«У нас есть базовые четыре эмоции: гнев, страх, печаль и радость. И они создаются в нашем организме на гормональном уровне. Например, если мы рассердились, это означает, что в нашем организме выделился коктейль из адреналина, норадреналина и кортизола. Если мы испугались и убежали, значит, то был кортизол и так далее», — сказала Винокурова.

«Ментальный запрет на выражение своих эмоций, при этом организм не прекращает продуцировать эти гормоны. То есть человек вынужден от них отдалиться определенными способами, но это не означает, что внутри у него все прекрасно. Здесь нужно понимать, что эта история про внутреннее разрешение себе быть таким, каким вы хотите сейчас. Плакать — это маленький кусочек, жест», — заключила специалист.