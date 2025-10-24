Психолог назвала причины невнимательности старшеклассников на пробных экзаменах

24 октября 2025, 11:51

Психолог Кардиакос: старшеклассников словно подменяют на пробных экзаменах

Фото: istockphoto/Caiaimage/Sam Edwards

Октябрь — время, когда старшеклассники пишут первые пробные тесты, много ошибаются, а родители усиленно ищут репетиторов. Обстановка в семье зачастую не самая спокойная.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что родители часто приходят с запросом «детей на пробниках словно подменяют».





«Знает материал, но торопится, невнимательно читает задания, из-за волнения делает глупые ошибки. Многие родители и учителя списывают это на неусидчивость или недостаточную подготовку. Однако часто проблема не в знаниях, а в состоянии нервной системы», — дополнила психолог.

Экзаменационная тревожность: самый вероятный виновник. Высокий уровень стресса запускает в организме древний механизм «бей, беги или замри». Тело мобилизуется для спасения.

«В таком состоянии ученик буквально не может думать. Его цель — поскорее "спастись" от стрессовой ситуации, отсюда импульсивная торопливость и невнимательность», -— пояснила эксперт.

У подростков с СДВГ это трудности с концентрацией и импульсивностью: в спокойной обстановке с репетитором эти трудности компенсируются. Но стресс экзамена (время, шум, важность момента) «ломает» эти механизмы. Импульсивность («сделать быстрее») выходит на первый план.

Легкие расстройства обучаемости: легкая форма дислексии, когда человек «дофантазирует» текст при чтении. В обычной жизни он приспосабливается, угадывая слова по смыслу. Но в состоянии стресса и цейтнота эта стратегия дает сбой и приводит к грубым ошибкам.

Перфекционизм и страх неудачи: желание сделать все идеально часто приводит к обратному эффекту. Установка «я должен сдать на 100 баллов» так пугает, что психика включает «саботаж» быстрее сделать и получить хоть какой-то результат, лишь бы избавиться от мучительного напряжения.

Иллюзия потери интересной жизни, социальных контактов и активной юности: старшеклассники чувствуют себя «ботанами», корпящими над подготовкой и будто пропускающими все самое интересное.

«Если наедине с учителем, репетитором или родителем атмосфера может позволять быть разным, то на пробном экзамене присутствует социум. Школьники подсознательно стремятся "расквитаться" с задачами быстро, как крутые ребята», — объяснила Кардиакос.