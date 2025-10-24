Российский школьник угнал авто и устроил погоню в стиле GTA

24 октября 2025, 10:38

17-летнего угонщика задержали после погони со стрельбой под Красноярском

Фото: iStock/m-gucci

Полицейские после погони со стрельбой задержали малолетнего угонщика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.