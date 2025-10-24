Российский школьник угнал авто и устроил погоню в стиле GTA
Полицейские после погони со стрельбой задержали малолетнего угонщика. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Подросток разъезжал на чужой «шестерке» на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Автоинспекторы призывали его остановиться, однако тот не только проигнорировал их требование, но и увеличил скорость. Юный лихач отчаянно маневрировал, чтобы оторваться от преследования. Тогда стражам порядка пришлось открыть огонь по колесам. Это помогло догнать похищенный «Жигуль».
За рулем оказался 17-летний уроженец Тывы без водительских прав. Рядом с ним сидел его ровесник и земляк. Молодые люди хотели увезти авто на малую родину, чтобы оставить себе. В итоге машину отправили на штрафстоянку, а на парней завели дело о краже.
