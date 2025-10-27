Психолог назвала техники, помогающие старшеклассникам сосредоточиться на экзамене

27 октября 2025, 11:39

Психолог Кардиакос: тревожность — главная проблема современных старшеклассников

Зачастую старшеклассники на пробных экзаменах допускают глупые ошибки, а родители судорожно начинают бегать в поисках репетиторов. Такой период во многом становится сложным для семьи.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что здесь нужно работать с причинами, а бесконечные упреки и поддержка в виде фраз «не торопись!» и «будь внимательнее!» не работают.



Системный подход в работе с детьми:





Разговор с психологом: проведется диагностика, по результатам которой можно будет поставить «диагноз» проблемы и выработать мишени для работы, например, в рамках когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая очень эффективна при тревоге. Или будет направление для работы над идентичностью, которая позволит быть вдумчивым.

«Нужно дать подростку понять, что ваша любовь и принятие не зависят от баллов за экзамен. Нужно чаще говорить, что вы верите в него, несмотря ни на что», — отметила эксперт.