Психолог назвала техники, помогающие старшеклассникам сосредоточиться на экзамене
Психолог Кардиакос: тревожность — главная проблема современных старшеклассников
Зачастую старшеклассники на пробных экзаменах допускают глупые ошибки, а родители судорожно начинают бегать в поисках репетиторов. Такой период во многом становится сложным для семьи.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что здесь нужно работать с причинами, а бесконечные упреки и поддержка в виде фраз «не торопись!» и «будь внимательнее!» не работают.
Системный подход в работе с детьми:
- Разговор с психологом: проведется диагностика, по результатам которой можно будет поставить «диагноз» проблемы и выработать мишени для работы, например, в рамках когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая очень эффективна при тревоге. Или будет направление для работы над идентичностью, которая позволит быть вдумчивым.
- Применять технику «Учитель»: дети могут представлять себя в роли педагога и проводить экзамены для родителей, близких друзей и так далее. Когда они сами будут задавать вопросы и объяснять, мозг снимет напряжение и крепче усвоит знания.
- Заменить установку: «я должен сдать идеально» на «моя задача — показать то, что я знаю. Я допускаю, что могу сделать ошибки, и это нормально».
- Хорошо проходить тренировку экзаменов: попросить репетиторов провести мини-тесты с таймером, без подсказок. Это поможет нервной системе постепенно адаптироваться к стрессу.
- Использовать тактику «Два прохода»: Первый — быстро посмотреть все задания и отметить, например, галочками простые, а кружками — сложные. Второй — решить последовательно задания, начиная с простых и заканчивая сложными. Это дает чувство контроля и экономит время.
- Читать вопрос дважды: перед тем, как писать ответ, мысленно пересказать себе, о чем спрашивают в задании. Это борется с импульсивностью и «дофантазированием».
«Нужно дать подростку понять, что ваша любовь и принятие не зависят от баллов за экзамен. Нужно чаще говорить, что вы верите в него, несмотря ни на что», — отметила эксперт.
Она добавила, что экзаменационная тревожность — проблема современных старшеклассников. И основная трудность заключается не в знаниях, а в неспособности нервной системы справляться со стрессом.