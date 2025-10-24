Школьника задержали за пачку чипсов, которую ИИ-камера приняла за оружие
В США школьника задержали из-за чипсов, которые ИИ-камера приняла за оружие
В США ИИ-камера приняла чипсы в руках подростка за оружие, после чего за ним приехала полиция. Об этом пишет газета Metro.
Все произошло в средней школе Кенвуд в городе Балтимор. После футбольной тренировки на пороге появились правоохранители. Они задержали старшеклассника Аллена, приказав лечь на землю, и вывели его из помещения. По словам семьи мальчика, он никогда не совершал противоправных действий. Его родители считают действия стражей порядка слишком жесткими, а руководство учебного заведения — невнимательными к психологическому состоянию школьника.
«Если я съем еще одну пачку чипсов или что-нибудь выпью, мне кажется, что они снова придут», — признался Аллен.Ложный сигнал подала ИИ-система Omnialert. Она проверяет данные с камер наблюдения и автоматически оповещает службу безопасности школы и полицию. При этом в самой компании заявили, что пачка чипсов «очень напоминала оружие», а также омтетили, что система ставит превыше всего безопасность и предполагает быструю проверку. Представители Omnialert собираются доработать алгоритмы, чтобы повысить точность.
Кроме того, семья заявила, что с Алленом никто так и не связался и даже не проверял его состояние.