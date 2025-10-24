Школьника задержали за пачку чипсов, которую ИИ-камера приняла за оружие

24 октября 2025, 14:47

В США школьника задержали из-за чипсов, которые ИИ-камера приняла за оружие

Фото: iStock/dominikherz

В США ИИ-камера приняла чипсы в руках подростка за оружие, после чего за ним приехала полиция. Об этом пишет газета Metro.





Все произошло в средней школе Кенвуд в городе Балтимор. После футбольной тренировки на пороге появились правоохранители. Они задержали старшеклассника Аллена, приказав лечь на землю, и вывели его из помещения. По словам семьи мальчика, он никогда не совершал противоправных действий. Его родители считают действия стражей порядка слишком жесткими, а руководство учебного заведения — невнимательными к психологическому состоянию школьника.

«Если я съем еще одну пачку чипсов или что-нибудь выпью, мне кажется, что они снова придут», — признался Аллен.