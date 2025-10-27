Психолог назвала технику, помогающую справиться с тревогой и сильными эмоциями

27 октября 2025, 12:32

Психолог Кардиакос: чтобы справиться с эмоциями, нужно посмотреть вокруг себя

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

В современном мире людям зачастую тяжело справляться со своими эмоциями. Каждый день происходит множество событий, которые могут выбить из колеи как физически, так и ментально.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как «приземляться» после ярких эмоций и не чувствовать тревогу.





«Нужно применять техники "скорой помощи" для саморегуляции. Например, метод "5-4-3-2-1": когда сознание "улетает", нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить). Это возвращает в "здесь и сейчас"», — поделилась она.