Психиатр объяснил, почему в замкнутых коллективах возникают конфликты
Замкнутое пространство и длительное совместное пребывание могут провоцировать напряжённость и конфликты на работе, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров.
По его словам, в любой группе неизбежно возникают трения, которые иногда перерастают в открытые столкновения. В коллективах формируется официальная и неофициальная иерархия с собственными лидерами, а в женских группах часто проявляются сплетни и конфликты «против кого-то».
Мужские коллективы, включая военных, полярников и космонавтов, также не застрахованы от конфликтов.
Шуров пояснил, что такие ситуации являются нормой: сотрудники делят власть, ресурсы и обязанности, иногда пытаясь снизить собственную нагрузку, а «психологический отбор» помогает предотвращать серьёзные травмы и конфликты.
Читайте также: