Психолог назвала цвет, который помогает успокоиться

13 июля 2026, 16:06

Психолог Тузова: зеленый цвет помогает успокоить психику

Фото: iStock/S_Z

Мы привыкли считать, что зеленый цвет — это панацея от стресса и усталости глаз. Специалисты подтверждают: созерцание листвы действительно помогает успокоиться за считанные минуты.





Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» подтвердила известный стереотип: зеленый цвет действительно успокаивает нервную систему и помогает восстановить зрение, если смотреть на него (например, на листву или траву).





«Именно зеленый часто рекомендуется как «скорая помощь» при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестаёт помогать и начинает угнетать. В детском возрасте точно надо использовать разные цвета, чтобы ребёнок мог переключаться», — отметила психолог.

«Если видим, что ребёнок агрессивный и не может успокоиться, можно посмотреть на зелёный, переключить его. Но постоянно держать в одном тоне нельзя. Не бойтесь цвета, но не впадайте в фанатизм», — резюмировала Тузова.