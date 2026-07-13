Психолог назвала цвет, который помогает успокоиться
Психолог Тузова: зеленый цвет помогает успокоить психику
Мы привыкли считать, что зеленый цвет — это панацея от стресса и усталости глаз. Специалисты подтверждают: созерцание листвы действительно помогает успокоиться за считанные минуты.
Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» подтвердила известный стереотип: зеленый цвет действительно успокаивает нервную систему и помогает восстановить зрение, если смотреть на него (например, на листву или траву).
«Именно зеленый часто рекомендуется как «скорая помощь» при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестаёт помогать и начинает угнетать. В детском возрасте точно надо использовать разные цвета, чтобы ребёнок мог переключаться», — отметила психолог.
По словам эксперта, золотая середина — это радуга. До подросткового возраста, пока у ребенка еще не сформировались жесткие предпочтения (например, тяга к черному), родителям стоит сознательно вводить в его жизнь разные оттенки — через игрушки, одежду или даже свет в комнате. Это поможет и эмоциональному развитию, и формированию здорового цветовосприятия.
«Если видим, что ребёнок агрессивный и не может успокоиться, можно посмотреть на зелёный, переключить его. Но постоянно держать в одном тоне нельзя. Не бойтесь цвета, но не впадайте в фанатизм», — резюмировала Тузова.