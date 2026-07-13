«Унижение и сарказм»: Психолог рассказала, чем опасно нахождение в нездоровых отношениях

13 июля 2026, 11:43

Психолог Кардиакос: нахождение в нездоровых отношениях убивает психику

Фото: iStock/fizkes

В современном мире тяжело сохранить эмоциональное спокойствие, а отношения с любимым человеком могут быть тем самым островком безопасности и тишины. Однако так не у всех, и многие намеренно выбирают жить на постоянных чувственных «качелях».





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что отношения, полные сарказма, насмешек и обесценивания, заставляют человека перестать доверять себе.





«Кажется, что "я совсем атрофировалась", потеряла понимание того, что такое здоровые отношения, и живу не из своих чувств, а из постоянного просчёта чужих реакций. Запомните — токсичные отношения влияют на ощущение нормы», — отметила она.

человек начинает сомневаться в своей адекватности: «мне больно» сразу переключается на «может, я преувеличиваю? Может, со мной что‑то не так?».

«Вместо доверия к себе появляется постоянная самопроверка, так как есть подсознательное стремление к понятному диалогу, где слышат оба», — добавила психолог.

фокус смещается с «мне хорошо/плохо» на «как сделать так, чтобы партнёр отреагировал лучше»: возникает привычка всё время просчитывать, как сказать, чего не следует говорить, как «обойти» раздражение, как «переиграть» другого. Собственные потребности уходят на второй план.

«Это защитная реакция, уводящая вас дальше от своих чувств. Любое обесценивание выбивает почву из‑под ног. После очередной колкой фразы или унижения появляется чувство полной беспомощности: "Я как безоружная, не понимаю, что делать, какие у меня вообще есть варианты". Это происходит из-за того, что мы, доверяя близкому человеку, переносим на него часть внутренней самооценки и в период отвержения, чувствуем ее снижение», — объяснила Кардиакос.

«чувство нормы» размывается: если долго жить в среде, где унижение и сарказм — обычное дело, мозг привыкает считать это чем‑то терпимым, а иногда даже «обычной семейной жизнью».

порог допустимого поднимается: терпите больше, прощаете больше.

«Психика длительное время живёт под давлением и учится выживать в этих условиях», — предупредила собеседница.