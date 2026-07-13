13 июля 2026, 12:14

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«Все бывшие — нарциссы», «Он просто эгоист и манипулятор», «Если человек себя любит — значит, он нарцисс». Сегодня слово «нарциссизм» стало универсальным объяснением чужого неприятного поведения. Но на самом деле за ним скрывается гораздо более сложная история. Почему человек, который кажется уверенным в себе, внутри может испытывать противоположные чувства?





Содержание Почему мы называем нарциссами всех, кто думает о себе Главный парадокс: нарциссизм часто начинается не с любви к себе Почему человек одновременно считает себя лучшим и ненавидит себя Не все нарциссы выглядят самоуверенными В чем причина возникновения нарциссизма Что скрывается за громкими заявлениями нарциссов

Почему мы называем нарциссами всех, кто думает о себе

«Слово "нарцисс" сегодня — одно из самых главных бытовых ругательств. Все бывшие — нарциссы, чуть что-то — абьюзеры».

«Нарциссическая часть есть в каждом из нас. Она помогает добиваться высот, хорошо выглядеть, достигать успеха», — отметил специалист.

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Главный парадокс: нарциссизм часто начинается не с любви к себе

«Мало кто задаётся вопросом: а почему они так себя любят? И почему, если человек себя любит, это проблема для других?»

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«Ребёнок делает вывод, что он ущербен, отвратителен, не заслуживает любви. И жить с этим ощущением невыносимо. Тогда приходит стратегия гиперкомпенсации: я покажу миру абсолютно обратное. И никто никогда не узнает, что в глубине у меня — чернющая пустота», — рассказал Горшенин.

Почему человек одновременно считает себя лучшим и ненавидит себя

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«Грандиозность нарцисса — это не просто "я классный". Чтобы поддерживать это ощущение, ему надо постоянно обесценивать других. Показывать, что другие хуже. Иначе его хрупкая самооценка рухнет», — указал психолог.

человек никогда не признает свою ошибку и всегда ищет виноватого;

партнер сначала идеализирует другого человека, а затем резко начинает критиковать;

коллега пытается присвоить чужие заслуги, чтобы выглядеть успешнее;

родственник постоянно требует внимания и подтверждения своей значимости.

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Не все нарциссы выглядят самоуверенными

«Есть нарциссы дефицитарные — полная противоположность тем, в блестящих пиджаках. Это люди, которые страдают и питаются своей ущербностью».

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«И в том, и в другом случае — нехватка внимания и любви. Просто один компенсирует это грандиозностью, а другой всю жизнь несчастен», — указал Горшенин.

В чем причина возникновения нарциссизма

не ставить диагнозы всем, кто кажется эгоистичным;

понимать, что за обесцениванием может скрываться внутренняя боль;

не пытаться самостоятельно «сломать защиту» нарцисса;

обозначать границы в отношениях;

отличать здоровую любовь к себе от желания возвыситься за счет других.

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Что скрывается за громкими заявлениями нарциссов

«Грандиозность нарцисса прикрывает чернющую пустоту. И эта пустота разъедает его изнутри. Он один в своей травме, и никто никогда не узнает о ней», — заявил Горшенин.