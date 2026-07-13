Самовлюблённость или глубокая рана? Психолог рассказал, что на самом деле скрывается за нарциссизмом
«Все бывшие — нарциссы», «Он просто эгоист и манипулятор», «Если человек себя любит — значит, он нарцисс». Сегодня слово «нарциссизм» стало универсальным объяснением чужого неприятного поведения. Но на самом деле за ним скрывается гораздо более сложная история. Почему человек, который кажется уверенным в себе, внутри может испытывать противоположные чувства?
Почему мы называем нарциссами всех, кто думает о себе
Мы привыкли видеть нарцисса как человека, который постоянно говорит о себе, требует внимания, любит восхищение и легко обесценивает окружающих:
«Слово "нарцисс" сегодня — одно из самых главных бытовых ругательств. Все бывшие — нарциссы, чуть что-то — абьюзеры».
Однако, как объясняет клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» Студии Р1, такое использование слова может искажать представление о настоящем расстройстве.
Послушать полный выпуск можно по ссылке.
«Нарциссическая часть есть в каждом из нас. Она помогает добиваться высот, хорошо выглядеть, достигать успеха», — отметил специалист.
Желание получить признание, гордиться своими достижениями или заботиться о собственной внешности само по себе не является проблемой. Сложности начинаются тогда, когда стремление казаться лучше других становится главным способом сохранить самооценку.
Главный парадокс: нарциссизм часто начинается не с любви к себе
На первый взгляд нарцисс кажется человеком, который слишком высокого мнения о себе. Но главный вопрос заключается в другом: почему ему вообще нужно постоянно доказывать собственную значимость?
«Мало кто задаётся вопросом: а почему они так себя любят? И почему, если человек себя любит, это проблема для других?»
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По словам психолога, за внешней уверенностью может скрываться глубокое чувство собственной неполноценности.
«Ребёнок делает вывод, что он ущербен, отвратителен, не заслуживает любви. И жить с этим ощущением невыносимо. Тогда приходит стратегия гиперкомпенсации: я покажу миру абсолютно обратное. И никто никогда не узнает, что в глубине у меня — чернющая пустота», — рассказал Горшенин.
Так появляется один из главных механизмов нарциссизма: человек пытается убедить окружающих в своей исключительности, потому что внутри боится обратного.
Почему человек одновременно считает себя лучшим и ненавидит себя
Грандиозность — это не просто уверенность в своих силах. В некоторых случаях она становится защитой, которую нужно постоянно поддерживать.
«Грандиозность нарцисса — это не просто "я классный". Чтобы поддерживать это ощущение, ему надо постоянно обесценивать других. Показывать, что другие хуже. Иначе его хрупкая самооценка рухнет», — указал психолог.
В реальной жизни это может проявляться по-разному:
- человек никогда не признает свою ошибку и всегда ищет виноватого;
- партнер сначала идеализирует другого человека, а затем резко начинает критиковать;
- коллега пытается присвоить чужие заслуги, чтобы выглядеть успешнее;
- родственник постоянно требует внимания и подтверждения своей значимости.
При этом важно помнить: похожее поведение не всегда означает наличие нарциссического расстройства. Определять диагноз может только специалист.
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Не все нарциссы выглядят самоуверенными
Когда говорят о нарциссизме, чаще всего представляют яркого, демонстративного человека, который любит быть в центре внимания. Но есть и другая форма:
«Есть нарциссы дефицитарные — полная противоположность тем, в блестящих пиджаках. Это люди, которые страдают и питаются своей ущербностью».
Такие люди могут выглядеть тихими, неуверенными и постоянно недовольными собой. Однако причина может быть похожей.
«И в том, и в другом случае — нехватка внимания и любви. Просто один компенсирует это грандиозностью, а другой всю жизнь несчастен», — указал Горшенин.
В чем причина возникновения нарциссизма
За нарциссическим поведением может стоять травматичный опыт, но это не делает нормальным причинение вреда другим людям.
Если человек постоянно унижает окружающих, разрушает самооценку близких или требует бесконечного восхищения, важно уметь защищать собственные границы.
Психолог советует:
- не ставить диагнозы всем, кто кажется эгоистичным;
- понимать, что за обесцениванием может скрываться внутренняя боль;
- не пытаться самостоятельно «сломать защиту» нарцисса;
- обозначать границы в отношениях;
- отличать здоровую любовь к себе от желания возвыситься за счет других.
Что скрывается за громкими заявлениями нарциссов
Мы привыкли видеть в нарциссе только злодея — человека, который намеренно причиняет боль другим. Но за таким поведением может стоять человек, который когда-то научился защищаться от ощущения собственной ненужности.
«Грандиозность нарцисса прикрывает чернющую пустоту. И эта пустота разъедает его изнутри. Он один в своей травме, и никто никогда не узнает о ней», — заявил Горшенин.
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Это не оправдание поступков и не причина терпеть разрушительные отношения. Это попытка понять, почему некоторые люди строят вокруг себя такую прочную защиту.
Иногда за человеком, который громче всех говорит о своей значимости, скрывается тот, кто меньше всего верит в собственную ценность. Но понять причину поведения — не значит позволить ему причинять боль другим.