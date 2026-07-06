«Радость заразительна»: Психолог назвала метод, позволяющий избежать плохого настроения
Психолог Колосова: чтобы избежать плохого настроения, нужно искать радость
Мы привыкли думать, что депрессия — «плохое настроение», которое пройдет само. Но Минздрав России официально признал: это тяжелое возвращающееся расстройство, требующее круглогодичного наблюдения.
Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему россиянам пора перестать бояться психиатров, как не утонуть в информационном хаосе и почему психотерапия теперь стала обязательной для всех.
«Мы живем не просто в кризисное время, а в смену эпох. Меняются стандарты, условия жизни, формула успеха. Человек находится в стадии неопределенности. Есть всего два выбора: правильное и необходимое. Иногда необходимое решение (необязательно правильное) нужно быстро принять, чтобы оттолкнуться и действовать дальше. Если вы мечетесь — это прямой путь в депрессию», — сказала она.
По ее словам, первое, что необходимо сделать — перестать мониторить все новости, а перейти только на официальные источники.
«Как только видите рекламную ужасную концепцию "все врачи обманывают" — блокируйте. Это тотальная ложь. Обращайтесь в официальную медицину, а не к псевдоблогерам, которые советуют отвар подорожника вместо протокола лечения. Легко нырнуть в окружение негативного порядка, обсуждая, что всё плохо. Дайте себе задачу каждый день говорить о хорошем и продуцировать это. Радость заразительна», — объяснила Колосова.Она добавила, что следует наблюдать за своим состоянием и самочувствием близких, потому что депрессивное растройство само собой не проходит.