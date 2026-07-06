«Радость заразительна»: Психолог назвала метод, позволяющий избежать плохого настроения

06 июля 2026, 12:29

Психолог Колосова: чтобы избежать плохого настроения, нужно искать радость

Фото: istockphoto/Techasen Jamjumlas

Мы привыкли думать, что депрессия — «плохое настроение», которое пройдет само. Но Минздрав России официально признал: это тяжелое возвращающееся расстройство, требующее круглогодичного наблюдения.





Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему россиянам пора перестать бояться психиатров, как не утонуть в информационном хаосе и почему психотерапия теперь стала обязательной для всех.





«Мы живем не просто в кризисное время, а в смену эпох. Меняются стандарты, условия жизни, формула успеха. Человек находится в стадии неопределенности. Есть всего два выбора: правильное и необходимое. Иногда необходимое решение (необязательно правильное) нужно быстро принять, чтобы оттолкнуться и действовать дальше. Если вы мечетесь — это прямой путь в депрессию», — сказала она.

«Как только видите рекламную ужасную концепцию "все врачи обманывают" — блокируйте. Это тотальная ложь. Обращайтесь в официальную медицину, а не к псевдоблогерам, которые советуют отвар подорожника вместо протокола лечения. Легко нырнуть в окружение негативного порядка, обсуждая, что всё плохо. Дайте себе задачу каждый день говорить о хорошем и продуцировать это. Радость заразительна», — объяснила Колосова.