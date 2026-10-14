Психолог объяснила, как обман мошенников влияет на психику жертвы
Обман со стороны мошенников может подорвать не только финансовое благополучие, но и чувство безопасности человека. О психологических последствиях в беседе с RT рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По словам специалиста, пострадавшие часто испытывают сильный стыд и обвиняют себя в случившемся. При этом они могут не осознавать, что стали жертвами профессиональных манипуляций.
В более лёгких случаях после обмана возникают тревожность и страх телефонных звонков. Человек может вздрагивать от звука телефона и избегать общения. В тяжёлых ситуациях возможно развитие депрессии или посттравматического стрессового расстройства. Особенно уязвимы пожилые люди, которые потеряли накопления за многие годы.
Психолог также предупредила, что чувство беспомощности и страх стать обузой для близких могут вызвать у пожилых пострадавших суицидальные мысли.
Ещё один тревожный признак — утрата доверия к окружающим. Человек может подозревать родных в причастности к обману или считать, что они обесценивают его переживания.
Обратиться за помощью специалиста стоит, если спустя две недели после происшествия человек не может нормально спать и работать или постоянно мысленно возвращается к разговору с мошенником, пытаясь представить, как мог бы изменить его ход. По словам Булгаковой, в такой ситуации недостаточно просто призвать пострадавшего взять себя в руки.
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