Психолог объяснила, как обман мошенников влияет на психику жертвы

14 октября 2026, 14:57

У жертвы мошенника могут развиться тревожность, депрессия и недоверие к близким

Фото: istockphoto / Andrey Zhuravlev

Обман со стороны мошенников может подорвать не только финансовое благополучие, но и чувство безопасности человека. О психологических последствиях в беседе с RT рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.