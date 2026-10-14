Психологи объяснили, как распознать токсичные отношения

14 октября 2026, 10:52

Контроль, унижения и угрозы могут указывать на нездоровую связь с партнёром

Фото: istockphoto / kieferpix

Постоянные унижения, контроль и изоляция от друзей могут указывать на токсичные отношения. Психологи Людмила Яковлева и Родион Чепалов рассказали как распознать нездоровую связь и безопасно завершить её.