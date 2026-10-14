Психологи объяснили, как распознать токсичные отношения
Постоянные унижения, контроль и изоляция от друзей могут указывать на токсичные отношения. Психологи Людмила Яковлева и Родион Чепалов рассказали как распознать нездоровую связь и безопасно завершить её.
В беседе с VSE42.Ru Яковлева отметила, что вместо ярлыка «токсичные отношения» важно оценивать собственное состояние рядом с партнёром. Если человек постоянно теряет себя, не может выражать желания и чувствует себя хуже после общения, это повод задуматься о расставании. Психолог советует постепенно восстанавливать связь с собой и окружающим миром, уделяя больше внимания занятиям, в которых можно оставаться собой.
Чепалов считает, что о токсичности свидетельствуют не отдельные конфликты, а устойчивая модель поведения, которая разрушает одного или обоих партнёров. Среди тревожных признаков он назвал унижения, контроль телефона и денег, изоляцию от друзей, угрозы, шантаж расставанием, обесценивание и наказание молчанием.
По словам специалиста, стоит обратить внимание на то, боится ли человек сказать или сделать что-то не так рядом с партнёром. Важно также понимать, можно ли отказывать без страха мести и удаётся ли обоим исправлять ситуацию после конфликтов.
Если разговоры не приводят к изменениям, Чепалов рекомендует заранее продумать расставание: решить жилищные и финансовые вопросы, подготовить документы и заручиться поддержкой близких. В относительно безопасной ситуации можно обозначить границы и объяснить, что оскорбления неприемлемы.
При угрозах и физическом или сексуальном насилии на первое место выходит безопасность. Психолог советует не сообщать о расставании наедине, если существует риск агрессии, а заранее подготовить безопасный план и обратиться за помощью в соответствующие службы.
Чепалов подчеркнул, что цель расставания — не добиться от партнёра признания своей неправоты, а вернуть возможность самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.
Читайте также: