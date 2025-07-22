Психолог объяснил, из-за чего случается выгорание на работе

22 июля 2025, 14:07

Психолог Цветков: выгорание на работе происходит из-за сбоя в организме

Фото: iStock/bowie15

Усталость от работы ощущают почти 70%, при этом 15% россиян признаются, что думают об этом постоянно. О выгорании на работе чаще всего говорят соискатели в возрасте от 25 до 34 лет. С возрастом этот показатель снижается.





Психолог Роман Цветков в беседе с «Радио 1» объяснил, что эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а глубокое истощение всех ресурсов организма человека.





«Нейронаука говорит, что в возрасте от 25 до 34 лет, если у человека трудовая деятельность умственная, то он работает на пике потенциала своих возможностей за счет молодости и мотивации. Но физиологически системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются, у них нет твердой базы. На помощь приходит кортизол», — сказал он.

«Также меняется работа зоны префронтальной коры головного мозга. А она отвечает за принятие решения концентрации и контроля собственных эмоций. Получается, вся система дает сбой. При этом активизируется структура мозга, ответственная за выживание, а не за творчество. Люди в этот момент готовы увольняться, уходить, бежать», — объяснил Цветков.