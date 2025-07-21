Россиянам рассказали, как правильно просить повышение зарплаты

21 июля 2025, 13:02

Наставник по бизнесу Давидян: повышение зарплаты связано со сменой должности

Фото: iStock/fizkes

Тема повышение заработной платы для многих россиян болезненна и не совсем приятна, потому что об этом всегда непросто разговаривать. Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в беседе с «Радио 1» заявила, что просить повышение зарплаты без карьерного роста — тупиковый путь.







«Повышение заработка связано с повышением должности. Это взаимосвязанные вещи, и когда сотрудники просто идут просить прибавки к зарплате, это бесполезно. Нужно менять позиции», — сказала она.

«Если сложились идеальные условия, то, приходя, необходимо понимать, о какой позиции идет речь, какой объем задач у этой позиции, какой уровень ответственности. Следует грамотно рассказать и доказать своему работодателю, что вы не только хотите, но и готовы к этому изменению», — объяснила эксперт.