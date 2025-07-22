Врач назвала болезни, обостряющиеся в дождь и повышенную влажность
Врач Уланкина: артриты и артрозы могут обостриться в дождливую погоду
Дождливая погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также психических расстройств. Об этом предупредила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По словам эксперта, в первую очередь в дождливые дни страдают суставы.
«Одна из самых распространённых проблем — заболевания опорно-двигательного аппарата. Пациенты с артритами, артрозами и остеохондрозом при изменении погоды часто отмечают усиление болей в суставах и позвоночнике. У человека появляется дискомфорт, тяжесть и скованность движений», — пояснила Уланкина Life.ru.
Кроме того, из-за дождя и влаги страдает сердечно-сосудистая система. По словам врача, перепады давления и влажность могут привести к скачкам артериального давления и гипертоническому кризу.
Также в дождливые дни обостряются и хронические заболевания дыхательных путей (бронхиты, астма, синуситы). Из-за повышенной влажности начинают размножаться патогенные микроорганизмы, а холодный сырой воздух вызывает кашель и одышку.
Уланкина добавила, что пасмурная погода может усугублять психологические расстройства, усиливать мигрени, депрессии и тревожные состояния.