Врач назвала болезни, обостряющиеся в дождь и повышенную влажность

22 июля 2025, 11:40

Врач Уланкина: артриты и артрозы могут обостриться в дождливую погоду

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Дождливая погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также психических расстройств. Об этом предупредила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





По словам эксперта, в первую очередь в дождливые дни страдают суставы.





«Одна из самых распространённых проблем — заболевания опорно-двигательного аппарата. Пациенты с артритами, артрозами и остеохондрозом при изменении погоды часто отмечают усиление болей в суставах и позвоночнике. У человека появляется дискомфорт, тяжесть и скованность движений», — пояснила Уланкина Life.ru.