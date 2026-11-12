Психолог объяснил, когда зависть может быть полезной

12 ноября 2026, 11:55

Психолог Шамсутдинов: зависть может подсветить ваши истинные желания

Фото: Istock/izkes

Зависть принято считать пороком, который нужно искоренять. Но что, если она — не слабость, а точный индикатор того, чего мы на самом деле хотим от жизни?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что зависть может быть полезна — но не автоматически.





«Иногда она помогает признать желание, которое мы долго запрещали себе. Например, человек говорит, что ему не нужна карьера, а потом с яростью смотрит на коллегу, которого повысили. Возможно, ему действительно не нужна именно такая должность. Но, может быть, ему нужны влияние, деньги или признание — и он привык считать эти желания мелкими или постыдными», — сказал он.

«Но зависть плохо выбирает маршрут. Она показывает направление боли, а не готовый план. Если просто следовать ей, можно захотеть не своей жизни, а копии чужой. И тут начать стоит не с вопроса "Как перестать завидовать?", а с более точного: "Что именно меня задело?"» — объяснил Шамсутдинов.