Психолог назвала привычку супругов, сравнимую с изменой
Психолог Мирная назвала тайные сбережения финансовой изменой в браке
Тайные сбережения и скрытые от партнера доходы психолог Инна Мирная назвала формой финансовой измены в браке. Ее слова приводит издание NEWS.ru.
Специалист отметила, что проблема заключается не в наличии личных накоплений, а в намеренном обмане, который влияет на семейный бюджет и общие планы. Некоторые супруги скрывают реальный размер дохода, откладывают деньги на отдельный счет, помогают родственникам или совершают крупные покупки, не ставя партнера в известность. Иногда за этим стоит желание сохранить финансовую независимость, но тревожным сигналом это становится тогда, когда тайна напрямую влияет на бюджет и планы семьи.
«Один партнер уверен, что понимает реальное положение семьи, строит планы и распределяет расходы, тогда как второй скрывает долги, доходы или крупные траты. Внутри брака формируются две разные финансовые реальности», — пояснила Мирная.Причинами такого поведения психолог назвала недоверие к супругу и страх остаться без средств при расставании. Также за этим может скрываться стремление сохранить контроль, зависимость от покупок или азартных игр, желание поддерживать родственников вопреки позиции партнера. Особенно опасными специалист считает тайные кредиты и займы: второй супруг может долго не знать, что часть семейного дохода уходит на погашение долга, и когда правда раскрывается, конфликт касается не только денег, но и длительного обмана.