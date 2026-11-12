Психолог назвала привычку супругов, сравнимую с изменой

12 ноября 2026, 09:48

Психолог Мирная назвала тайные сбережения финансовой изменой в браке

Фото: iStock/kieferpix

Тайные сбережения и скрытые от партнера доходы психолог Инна Мирная назвала формой финансовой измены в браке. Ее слова приводит издание NEWS.ru.





Специалист отметила, что проблема заключается не в наличии личных накоплений, а в намеренном обмане, который влияет на семейный бюджет и общие планы. Некоторые супруги скрывают реальный размер дохода, откладывают деньги на отдельный счет, помогают родственникам или совершают крупные покупки, не ставя партнера в известность. Иногда за этим стоит желание сохранить финансовую независимость, но тревожным сигналом это становится тогда, когда тайна напрямую влияет на бюджет и планы семьи.

«Один партнер уверен, что понимает реальное положение семьи, строит планы и распределяет расходы, тогда как второй скрывает долги, доходы или крупные траты. Внутри брака формируются две разные финансовые реальности», — пояснила Мирная.