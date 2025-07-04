Психолог объяснил опасность тренда на микропенсии среди молодежи

04 июля 2025, 13:11

Психолог Ланг: тренд на микропенсии возник, так как молодежь не хочет работать

Фото: iStock/ Oleksandra Zhuravlova

Среди молодого поколения набирает популярность новая концепция — микропенсии. В ее рамках работник периодически прерывает свою основную профессиональную деятельность на несколько месяцев или лет. Исследования показали, что молодежь все реже готова к переработкам и ответам на рабочие звонки и сообщения вне рабочего времени. Психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил в беседе с «Радио 1» появление молодежного тренда.







«Современная молодежь очень грамотно подходит к своей работе, то есть в том плане, что они защищают свои границы, на них не поездишь, что называется, они могут говорить «нет». С одной стороны, это правильно, но здесь есть другая проблема. За этим стоят не благие цели, молодежь ищет возможность не работать, она хочет иметь пассивный доход. Молодые люди верят в то, что можно действительно достигнуть той точки, когда получится жить и ничего не делать», — пояснил психолог.

«Важно сделать так, чтобы человек отдыхал регулярно, два-три раза в год, и все-таки не продолжительно, не более двух недель. Иначе потом человеку нужен еще месяц, чтобы войти в рабочий режим. То есть в итоге два месяца теряется для того, чтобы человек смог психологически полностью уйти в работу и начинать достигать каких-то хороших результатов», — отметил Ланг.