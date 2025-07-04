У пенсионерки из Химок выманили 8 млн рублей под предлогом получения посылки
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники выманили сбережения у 72-летней жительницы Химок, полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сначала женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Почты России, сказал, что на имя женщины пришла посылка, а чтобы её получить, нужно назвать код из смс. Женщина продиктовала код, на этом разговор закончился. Но потом ей пришло ещё одно смс-сообщение, где говорилась, что она стала жертвой мошенников и её необходимо срочно перезвонить по указанному номеру», — говорится в сообщении.Женщина перезвонила, собеседник назвал себя представителем правоохранительных органов и велел снять деньги с банковских счетов и внести на «безопасный счёт». В течение нескольких дней пенсионерка снимала деньги и отдавала их разным курьерам. Когда сумма отданного достигла 8 млн рублей, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Полицейские задержали одного из курьеров — им оказался 20-летний приезжий из одной из республик ближнего зарубежья. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.