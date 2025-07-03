Сенатор Шейкин усомнился, что в РФ нужно запретить покупать алкоголь до 21 года
В 18 лет человек уже способен делать осознанный выбор, поэтому законопроект о продаже алкоголя россиянам до 21 года, вероятно, не примут. Так считает сенатор Артем Шейкин.
Напомним, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года.
«Думаю, что законопроект в предложенной редакции не получит поддержку. Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года требует обсуждения. В 18 лет человек по закону становится совершеннолетним, получает все гражданские права и обязанности: может голосовать, вступать в брак, заключать договоры, нести полную уголовную ответственность», — отметил Шейкин в беседе с «Газетой.Ru».
Он пояснил, что человек становится взрослым и нельзя избирательно подходить к этому понятию. В 18 лет он уже способен сделать осознанный выбор в отношении алкоголя и курения.
Сенатор считает, что государству необходимо не лишать молодых людей права выбора, а принимать превентивные меры, например, пропагандировать здоровый образ жизни.
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT отметила, что с молодежью необходимо вести работу по вопросам влияния алкоголя и табака на растущий организм и ЗОЖ, а не запрещать продажу спиртного.
«Тогда нужно запретить жениться с 18 лет и в армию идти служить. Потому что держать в руках оружие и заводить своих детей можно, а вот алкоголь пить — нельзя», — подчеркнула Бессараб.