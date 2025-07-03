Сенатор Шейкин усомнился, что в РФ нужно запретить покупать алкоголь до 21 года

03 июля 2025, 19:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В 18 лет человек уже способен делать осознанный выбор, поэтому законопроект о продаже алкоголя россиянам до 21 года, вероятно, не примут. Так считает сенатор Артем Шейкин.





Напомним, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года.





«Думаю, что законопроект в предложенной редакции не получит поддержку. Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года требует обсуждения. В 18 лет человек по закону становится совершеннолетним, получает все гражданские права и обязанности: может голосовать, вступать в брак, заключать договоры, нести полную уголовную ответственность», — отметил Шейкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Тогда нужно запретить жениться с 18 лет и в армию идти служить. Потому что держать в руках оружие и заводить своих детей можно, а вот алкоголь пить — нельзя», — подчеркнула Бессараб.