Сумму маткапитала предложили увеличивать на четверть с рождением каждого ребёнка

16 июня 2025, 17:18

В ГД внесли законопроект об увеличении маткапитала на каждого следующего ребёнка

Фото: Istock/phaustov

Депутат от КПРФ Нина Останина, стоящая во главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложила изменить принцип предоставления маткапитала. Текст законопроекта размещен в электронной базе Госдумы и в нём сказано об увеличении материнского капитала на четверть с рождением каждого ребёнка. Останина считает, что данные изменения улучшат демографическую ситуацию.