Сумму маткапитала предложили увеличивать на четверть с рождением каждого ребёнка
Депутат от КПРФ Нина Останина, стоящая во главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложила изменить принцип предоставления маткапитала. Текст законопроекта размещен в электронной базе Госдумы и в нём сказано об увеличении материнского капитала на четверть с рождением каждого ребёнка. Останина считает, что данные изменения улучшат демографическую ситуацию.
Предложенную идею увеличения маткапитала предполагается включить в статью 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Останина предлагает выплачивать меру государственной поддержки семей с детьми повторно за рождение каждого последующего ребёнка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы.
Следует отметить, что размер маткапитала с 1 января 2026 года составит 690,3 тыс. рублей на первого ребенка, 862,7 тыс. рублей — на второго и 1 млн. рублей — на третьего. Председатель отметила, что данные обновления выплат позволят повысить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах.
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