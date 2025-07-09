Психолог объяснила, чем отличается лень от прокрастинации и что с этим делать

09 июля 2025, 18:45

Психолог Сальникова: правило пяти минут не сработает с зумерами

Фото: istockphoto/lukas_zb

Психологи предложили ленивым людям воспользоваться правилом пяти минут. По их мнению, после этого времени невозможно не закончить действие до конца.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в этом утверждении есть спорные моменты.





«Ленивые люди не борются ни с чем. Им нормально и хорошо, как Обломову, который лежал на диване, а все вокруг думали, что ему нужно что-то делать. Он ленивый человек, не испытывает никакого стресса, никаких страданий, никаких отрицательных эмоций. Другое дело — люди с прокрастинацией, которые ничего не делают и себя за это ругают. Они лежат и мучаются от того, что они ничего не делают, тратя, таким образом, еще больше эмоциональных сил», — объяснила она.

«Например, людям в депрессии очень сложно себя заставить встать, почистить зубы, поесть. И как только они начинают выходить из болезни, накапливают силы, возвращаются к обычным делам по маленькому промежутку времени», — пояснила она.

«Они быстро загораются, быстро начинают делать, но недоделывают или доделывают в самый последний момент в худшем качестве. Они просто в моменте могут подумать, что это им не надо и не будут пользоваться никакими упражнениями. Сейчас молодое поколение вообще не любит правила, с ними такое не сработает», — заключила специалист.